Спаринговавший с Усиком Боксер назвал Фьюри "ахиллесову пяту" украинца

Украинский боксер Владислав Сиренко вспомнил свой спарринг против Александра Усика. Он также указал слабые места соперника Фьюри.

Сиренко указал на пробелы Усика. В частности, они касаются ударов по корпусу.

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Сиренко назвал слабые места Усика

"Не могу сказать, что я там как-то сильно попадал и что-то такое видел. Но я так скажу: никто на самом деле не держит хорошо удары по корпусу. Откровенно говорю. Просто есть бойцы, хорошо защищающие корпус. А чистые удары по корпусу – это очень неприятно.

Словами не передать, как неприятно. Любому бойцу будет трудно перенести такой вот удар. Судя по боям Александра, у него действительно есть вот такая ахиллесова пятка в виде пропущенных ударов по корпусу", – сказал Сиренко.

Что известно о бое Усик – Фьюри: главное

17 февраля Александр Усик сойдется в ринге с Тайсоном Фьюри в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Первоначально бой был запланирован на 23 декабря 2023, но его перенесли из-за необходимости Фьюри больше готовиться после встречи с Фрэнсисом Нганну в конце октября.

В андеркарте этого поединка состоятся два боя. Первое противостояние между чемпионом мира IBF во втором полулегком весе, Джо Кординой из Уэльса, и чемпионом по версии IBO, Энтони Какаче из Северной Ирландии. Во втором бою выступят российский боксер Сергей Ковалев и шведский непобедимый боксер Робин Сафар.

Владислав Сиренко ранее работал с Усиком в его тренировочном лагере в роли спарринг-партнера.