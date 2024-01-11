Выступающий за Казахстан бывший россиянин съел чипсы из пачки болельщика во время игры

Александр Бублик, родившийся в России, но сейчас выступающий за Казахстан, отличился во время матча на турнире ATP. Он, в частности, взаимодействовал с болельщиками.

Александр Бублик обыграл итальянца Лоренцо Музетти в четвертьфинале турнира ATP 250 в Аделаиде - 6:3, 6:7 (4), 7:5. Во время матча он запомнился несколькими моментами, пишет 24 Канал.

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Сначала он запомнился тем, что после подачи выиграл очко с помощью эффектного трюка.

Затем Баранка не успел за мячом, поэтому по инерции перепрыгнул через бортик на корте, притормозив перед первым рядом зрителей. Александр не растерялся и съел чипсы из пачки в руках болельщика.

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