Олександр Бублик обіграв італійця Лоренцо Музетті у чвертьфіналі турніру ATP 250 в Аделаїді – 6:3, 6:7(4), 7:5. Під час матчу він запам'ятався декількома моментами, пише 24 Канал.

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Спершу він запам’ятався тим, що після подачі виграв очко за допомогою ефектного трюку.

Потім Бублик не встиг за м’ячем, тому за інерцією перестрибнув через бортик на корті, пригальмувавши перед першим рядом глядачів. Олександр не розгубився і з'їв чипси з пачки в руках уболівальника.

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