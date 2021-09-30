Бывший лидер Зари Юрченко стал игроком Десны
30 сентября 2021 , 16:36Читати новину українською
Источник:фейсбук Десны
Воспитанник Шахтера Владлен Юрченко нашел себе новый клуб. Бывший игрок Зари официально перешел в черниговскую Десну.
Десна усилилась Юрченко
Десна 30 сентября объявила о подписании контракта с Юрченко. Владлен перешел в черниговский клуб как свободный агент.
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В сезоне-2021/2022 Юрченко до сих пор не сыграл ни одного матча. Владлен может дебютировать за Десну уже 3 октября в чемпионате Украины.
Черниговцы на выезде сыграют против Зари.
Владлен Юрченко / Фото facebook.com/desnafc
Владлен Юрченко / Фото facebook.com/desnafc
Что известно о Юрченко
- Предыдущим клубом Юрченко была луганская Заря. Летом 2021 года у Юрченко закончился контракт с Зарей и стороны не продлили соглашение.
- До возвращения в чемпионат Украины Юрченко выступал за датский клуб Вайле. С 2014 по 2018 год Владлен находился в немецком Байере.
- Юрченко получал вызов в сборную Украины, однако не дебютировал за "сине-желтых".