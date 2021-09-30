Бывший лидер Зари Юрченко стал игроком Десны

Воспитанник Шахтера Владлен Юрченко нашел себе новый клуб. Бывший игрок Зари официально перешел в черниговскую Десну.

Десна усилилась Юрченко

Десна 30 сентября объявила о подписании контракта с Юрченко. Владлен перешел в черниговский клуб как свободный агент.

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В сезоне-2021/2022 Юрченко до сих пор не сыграл ни одного матча. Владлен может дебютировать за Десну уже 3 октября в чемпионате Украины.

Черниговцы на выезде сыграют против Зари.



Владлен Юрченко / Фото facebook.com/desnafc



Владлен Юрченко / Фото facebook.com/desnafc

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