Бывший легионер Динамо и Шахтера набил тату в виде трезубца Украины

Экс-футболист украинских грандов Эммануэль Окодува раз признался в любви к Украине. Нигерийский легионер набил на своем теле патриотическую папу.

С Украиной в сердце

38-летний бывший футболист похвастался новым папой со своими подписчиками в соцсетях. Эммануэль Окодува выразил поддержку украинскому народу в войне против России.

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Эксигровец украинских клубов набил тату в виде украинского трезубца. Окодува кратко подписал фото нового шедевра на его теле. Бывший нападающий просто написал уже известный всему миру лозунг "Слава Украине".

И это уже далеко не первое проявление любви Окодувы к нашей стране и народу. Нигериец четко дал понять, что его сердце с украинской нацией, мужественно воюющей против оккупантов.

Интересно, что за свою карьеру поиграл в Украине и России. Он дважды ездил в аренду в Кубань. Но стоит на правильной стороне Украины.



Окодува поддержал Украину / Фото с инстаграммы бывшего футболиста

Что известно об Эммануэле Окодуве