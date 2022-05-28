З Україною у серці

38-річний колишній футболіст похизувався новим тату зі своїми підписниками у соцмережах. Еммануель Окодува висловив підтримку українському народу у війні проти Росії.

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Ексгравець українських клубів набив тату у вигляді українського тризуба. Окодува коротко підписав фото нового шедевру на його тілі. Колишній нападник просто написав вже відоме усьому світу гасло "Слава Україні".

І це вже далеко не перший прояв любові Окодуви до нашої країни та народу. Нігерієць чітко дав зрозуміти, що його серце з українською нацією, яка мужньо воює проти окупантів.

Цікаво й те, що за свою кар'єру пограв в Україні та Росії. Він двічі їздив в оренду у Кубань. Але стоїть на правильній стороні України.



Окодува підтримав Україну / Фото з інстаграму колишнього футболіста

Що відомо про Еммануеля Окодуву