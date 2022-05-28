С Украиной в сердце
38-летний бывший футболист похвастался новым папой со своими подписчиками в соцсетях. Эммануэль Окодува выразил поддержку украинскому народу в войне против России.
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Эксигровец украинских клубов набил тату в виде украинского трезубца. Окодува кратко подписал фото нового шедевра на его теле. Бывший нападающий просто написал уже известный всему миру лозунг "Слава Украине".
И это уже далеко не первое проявление любви Окодувы к нашей стране и народу. Нигериец четко дал понять, что его сердце с украинской нацией, мужественно воюющей против оккупантов.
Интересно, что за свою карьеру поиграл в Украине и России. Он дважды ездил в аренду в Кубань. Но стоит на правильной стороне Украины.
Окодува поддержал Украину / Фото с инстаграммы бывшего футболиста
Что известно об Эммануэле Окодуве
- Большинство своей карьеры провел именно в Украине. Впервые приехал в нашу страну из родной Нигерии еще в далеком 2001 году, перейдя в Ворсклу-Нефтегаз.
- Пробыл там год и стал игроком киевского Арсенала.
- После четырех лет в Киеве сменил столицу Украины на Донецк. Окодува пополнил состав Шахтера. Впоследствии поиграл в еще одном донецком клубе – Металлурге. После чего уехал в Россию. Но после окончания аренды вернулся в Украину.
- Однако через некоторое время снова уехал за игровым опытом в соседний чемпионат. Также поиграл в Бельгии и Кипре.
- С 2008 по 2009 годы выступал за Динамо и Динамо-2. Во второй команде киевлян пробыл до середины лета 2012, но периодически ездил в аренду в Кипр.
- В том же году окончил профессиональную карьеру. Последним клубом в карьере Окодувы стал кипрский Энозис Неон Паралимни.
- Период в киевском Арсенале стал наиболее успешным в карьере нигерийца. Легионер провел за столичную команду больше всего матчей.
- В своем активе один поединок в футболке национальной команды Нигерии.