"Не хочу, чтобы меня или моих детей ассоциировали с военным преступником"

Екс-санкар Кристенс Путинс сообщил об изменении своей фамилии из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

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Реакция эксспортсмена оказалась столь принципиальной, что он даже решил сменить свою фамилию. В странице в Facebook Путинс подписан как Роди.

Осталось согласовать формальности. Моя позиция связана с тем, что я не хочу, чтобы меня или моих детей ассоциировали с военным преступником в будущем. Сейчас идет оккупация. Россия вторглась в Украину, и это серьезное преступление, которое я не поддерживаю. Недопустимо, чтобы война могла начаться сегодня в Европе,

– сказал он.

"Когда я достиг того уровня, что журналисты обо мне писали, они, видимо, не верили, что Путинс настоящая моя фамилия. Тогда я прошел через опыт недоразумений по моей фамилии - писали Путнис, Путнс. Спортсмены смеялись, но не очень. Россияне, конечно, относились ко мне с уважением, а украинцы были осторожны", – добавил экс-саночник.

К слову. Латвиец закончил карьеру еще в сезоне 2019/2020, имея в наследии выступления в сезонах Кубка мира по санному спорту. А с началом полномасштабного вторжения России в Украину осудили действия армии России.