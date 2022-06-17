Бывший клуб Шевченко заинтересовался дебютантом сборной Украины

Дженоа взяла под прицел полузащитник Днепра-1 Александра Пихаленко. Днепряне могут неплохо заработать на трансфере своего футболиста.

Неожиданный претендент на украинца

Итальянская Дженоа снова заставляет привлекать к себе внимание украинских фанатов. По сообщению итальянских СМИ, в объектив "грифонов" попал центральный полузащитник Днепра-1 Александр Пихалонок.

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Если слух станет реальностью, то украинский клуб может заработать неплохую сумму за талантливого игрока. Сумма трансфера Пихаленко у Дженоа может составить 2,5 миллиона евро.

. По данным Transfermarkt , стоимость футболиста составляет 1,5 миллионов евро.

У Александра еще есть действительное соглашение с Днепром-1, которое рассчитано до конца июня 2025 года.

Отметим, что в сезоне-2021/2022 Дженоа руководил Андрей Шевченко, но из-за неудачных выступлений стороны расторгли контракт. Команда во главе с украинским наставником провела всего 11 матчей.

По итогам этого сезона "грифоны" заняли предпоследнее место в Серии А и вылетели в низший дивизион – Серию В.

Что известно о карьере Александра Пихаленко