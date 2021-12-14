Бывший клуб Реброва Ференцварош рассматривает приглашение украинского тренера

Несколько дней назад Ференцварош уволил Петера Штегера, которого позвали на замену Сергея Реброва, однако результаты в еврокубках вынудили руководство клуба уволить специалиста и начать поиски замены.

Как сообщает журналист Эндрю Тодос, "Фради" рассматривают вариант с назначением главным наставника Зари Виктора Скрипника.

К слову Тренер Зари Скрипник заинтересовал сразу несколько европейских клубов

Клуб из Будапешта, возможно, заплатит компенсацию за досрочный выход тренера из украинского клуба. Контрактом с Зарей он связан до лета этого года.

Другие источники сообщают, что Ференцварош рассматривает вариант с назначением Станислава Черчесова, экс-тренера сборной России. Сейчас временным тренером в гранде венгерского футбола назначен Чабе Мате, который входил в тренерский штаб Реброва и Штегера.

Достижения Скрипника в Заре