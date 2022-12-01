Очередной скандал в украинском футболе: экс-игрок сборной подозревается в неуплате налогов

Бюро экономической безопасности сообщило о подозрении "представителю сборной Украины". Речь идет об уклонении от уплаты налогов на огромную сумму.

Украинский футбол продолжает лихорадить от коррупционных скандалов. После объявления подозрений в адрес президента УАФ Андрея Павелко и его подчиненных, правоохранители заинтересовались сборной Украины.

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По сообщению пресс-службы Бюро экономической безопасности, "представителю сборной Украины по футболу" сообщили о подозрении в уклонении от уплаты 18,2 миллионов гривен налогов.

Экс-игрок сборной Украины уклоняется от уплаты налогов

По данным издания Экономическая правда, речь идет о бывшем игроке "сине-желтых". В период с 2016 по 2018 годы подозреваемый получил более 100 млн. грн.

"Действуя умышленно, нарушитель скрыл свои доходы, в результате чего уклонился от уплаты налога на доходы физических лиц на сумму почти 16 млн гривен и военного сбора в сумме более 1 млн грн.

В 2018 году, уже будучи зарегистрированным как физическое лицо - предприниматель, он скрыл реальные объемы доходов и умышленно уклонился от уплаты единого налога еще более чем на 1 млн грн", - говорится в сообщении прессслужбы БЭБ.

Фамилия подозреваемого футболиста не сообщается. Отметим, что в этот период сборной руководил Андрей Шевченко. Тогда команда под его руководством неудачно провела отбор на ЧМ-2018.