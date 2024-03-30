"Называют русской шлюхой": экс-игрок сборной Польши пожаловался на травлю

30 марта 2024, 21:01
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Источник:

TVP SPORT

Защитник сборной Польши Мацей Рыбус длительное время выступает в чемпионате России. Даже начало полномасштабной войны против Украины не изменило намерений футболиста связать свою жизнь со страной-агрессором.

В Польше очень негативно восприняли позицию Мацея Рыбаса. Опытного футболиста даже исключили из состава сборной накануне ЧМ-2022.

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Рибус объяснил, почему выбрал страну-агрессора

Однако Рыбус не изменил своего решения. Во время интервью польским СМИ он рассказал об угрозах, которые получал от соотечественников.

Я получал различные сообщения. Писали, что я продался и меня должны призвать в российскую армию. Убраться к черту и никогда не возвращаться в Польшу. Что я тряпка, предатель, русская шлюха. Больно,
– пожаловался Рыбус.

Впрочем, Рыбус совершенно не жалеет о своем решении. Он отстранился от войны и предпочитает ничего не знать о событиях в Украине. В российском клубе он получает большие деньги, которые вряд ли еще где-то заработает.

Но когда я решил остаться в России, я знал, что меня может ждать. По сути именно в России я стал настоящим мужчиной, создал семью, заработал деньги и обеспечил свое будущее. Именно там я достиг своих наибольших футбольных успехов,
– сказал Рибус.

Интересно, что ради своего оправдания поляк привел пример Тимощука, который тоже выбрал благосостояние и предал свою Родину.

Что известно о Рыбусе

  • Мацей Рыбус выступает в чемпионате России с 2012 года. Поляк играл за Терек из Грозного, Локомотив, Спартак.
  • Начиная с сезона 2023/24 защищает цвета казанского Рубина.
  • Польский футболист в 2018 году женился на россиянке. У пары родилось двое детей.
  • В составе сборной Польши Рыбус сыграл 66 матчей и забил 2 гола.
Автор: Сергій Шаховець