Благодійний матч заради України

45-річний Франческо Коко став ініціатором благодійного поєдинку у Салерно. Участь у матчі візьмуть італійські зірки сцени та представники блогерства, розваг.

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Зустріч на футбольному полі відбудеться 25 квітня. Усі виручені гроші будуть направлені на відновлення пологового будинку та дитячої лікарні у Маріуполі. Нагадаємо, що кадри цих зруйнованих медичних установ, у які 9 березня, прилетів "подарунок" від окупантів, шокували увесь світ.

Що відомо про Франческо Коко