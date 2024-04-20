"Не оправдал ожидания": экс-игрок сборной Англии вынес вердикт Мудрику в Челси

Михаил Мудрик в январе 2023 года перешел из донецкого Шахтера в лондонский Челси. Он стал самым дорогим трансфером в истории украинского футбола, однако пока не смог стать одним из лидеров "синих".

Украинский вингер чередует яркие выступления с посредственными, из-за чего получает немало критики в свой адрес. Дополнительным фактором давления бесспорно является и высокий ценник за игрока.

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Неутешительный вывод относительно игры Мудрика

Свою оценку игре Михаила Мудрика дал бывший защитник Ливерпуля и сборной Англии Глен Джонсон. Он достаточно скептически настроен относительно будущего украинца в Челси.

От Мудрика много ждали в Челси, но он не оправдал эти ожидания. Хотелось бы думать, что он взял себя в руки и прошел через неудачи, но на самом деле это не так. Он имеет еще шанс проявить себя только потому, что у лондонцев сейчас большие трудности, но, если ты не можешь проявить себя в таком Челси, то тебе нечего делать в составе "синих", когда они наберут форму,

– сказал Джонсон.

Отметим, что после перехода в Челси Михаил Мудрик провел за "синих" 51 матч во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

. Следующий матч "синие" проведут 20 апреля в полуфинале Кубка Англии против Манчестер Сити. Стартовый свисток прозвучит в 19:15.

Напомним, что ранее о выступлениях Мудрика в Челси высказался экс-футболист команды Флоран Малуда. Он верит, что украинец имеет большое будущее в составе "синих" и подчеркнул, что Михаил прогрессирует на протяжении сезона.