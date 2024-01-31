Он начинал свою карьеру в родной Заре, после чего 3 года отыграл за киевское Динамо. Впоследствии Юран отказался от украинского происхождения и полностью ассимилировался в стране-оккупантке.

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Позорный поступок

Сейчас 54-летний специалист работает тренером в "запоребриковом" чемпионате. Он вспомнил о случае, когда умышленно нанес сопернику серьезную травму, которая могла поставить крест на карьере футболиста, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Был ли поступок в игровой карьере, за который стыдно до сих пор? Пожалуй, за тот, когда был в молодежном футболе. Поехал играть за сборную СССР и на турнире в Италии сломал парню две ноги. Мы играли с Аргентиной, он плюнул мне в лицо, а я сзади украдкой прыгнул и сломал ему две ноги. Этот поступок до сих пор иногда появляется в голове. Понятно, из-за молодости, мне тогда было около 16 лет. Не справился с пакостью, которую сделал он, но не так нужно было себя вести,

– рассказал Юран.

К слову. В составе киевского Динамо Сергей Юран становился чемпионом СССР и обладателем Кубка.

Отметим, что в течение карьеры Сергей Юран играл во многих европейских чемпионатах. Он выступал за португальские Бенфику и Порту, английский Миллволл, немецкие Фортуну и Бохум, а также австрийский Штурм.

Однако, несмотря на такой бэкграунд и возможность жить в цивилизованном мире, он с начала полномасштабного вторжения не осудил агрессию России и в очередной раз подтвердил, что украинского в нем ничего не осталось.