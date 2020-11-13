Бывший игрок "Динамо" Морозюк отдал сына в академию "Шахтера"
Бывший футболист "Динамо" Николай Морозюк отдал сына в футбольную школу "Шахтера", который является принципиальным соперником киевлян.
Пятилетний Илья, сын 32-летнего Николая Морозюка и Ирины Морозюк, начал заниматься футболом в академии донецкого "Шахтера". Об этом сообщает 24 канал.
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Соответствующее видео Ирина Морозюк опубликовала в инстаграме.
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Что известно о Николае Морозюке?Футболист был на контракте у "Динамо" с 2004 до 2010 года и с 2015 до 2019-го. Сейчас футболист защищает цвета турецкого "Ризеспора". Морозюк – бывший игрок сборной Украины. Ирина Морозюк – основательница бренда мужской и женской одежды MRZ design. Также Ирина – президент украинского футбольного клуба "Лион".
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