Бывший футболист "Динамо" Николай Морозюк отдал сына в футбольную школу "Шахтера", который является принципиальным соперником киевлян.

Пятилетний Илья, сын 32-летнего Николая Морозюка и Ирины Морозюк, начал заниматься футболом в академии донецкого "Шахтера". Об этом сообщает 24 канал.

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Соответствующее видео Ирина Морозюк опубликовала в инстаграме.



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