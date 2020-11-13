Колишній гравець "Динамо" Морозюк віддав сина в академію "Шахтаря"
Колишній футболіст "Динамо" Микола Морозюк віддав сина у футбольну школу "Шахтаря", який є принциповим суперником киян.
П'ятирічний Ілля, син 32-річного Миколи Морозюка та Ірини Морозюк, почав займатися футболом в академії донецького "Шахтаря". Про це повідомляє 24 канал.
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Відповідне відео Ірина Морозюк опублікувала в інстаграмі.
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Що відомо про Миколу Морозюка?Футболіст був на контракті у "Динамо" з 2004 до 2010 року та з 2015 до 2019-го. Наразі футболіст захищає кольори турецького "Різеспора". Морозюк – колишній гравець збірної України. Ірина Морозюк – засновниця бренду чоловічого і жіночого одягу MRZ design. Також Ірина президентка українського футбольного клубу "Ліон".
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