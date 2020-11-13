Колишній футболіст "Динамо" Микола Морозюк віддав сина у футбольну школу "Шахтаря", який є принциповим суперником киян.

П'ятирічний Ілля, син 32-річного Миколи Морозюка та Ірини Морозюк, почав займатися футболом в академії донецького "Шахтаря". Про це повідомляє 24 канал.

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Відповідне відео Ірина Морозюк опублікувала в інстаграмі.



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