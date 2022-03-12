Бывший игрок Динамо Яковенко попал в ДТП: фото с места аварии

Бывший футболист киевского Динамо Александр Яковенко попал в аварию. ДТП произошло в Турции, когда экс-игрок ехал из Украины в результате войны.

Серьезное ДТП с участием бывшего динамовца

Бывший динамовец вместе с семьей выехал за пределы Украины, где с 24 февраля идет война против России. Александр Яковенко 12 марта попал в ДТП. К счастью, обошлось без жертв, но есть пострадавшие.

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Авария произошла на части трассы Стамбул – Измир, расположенной в турецкой провинции Маниса. В белый Range Rover футболист с киевскими номерами врезался другой автомобиль с местными гражданами.



Яковенко попал в ДТП / Фото Haberler

Водитель другого автомобиля, столкнувшегося с машиной Яковенко, не справился с управлением. После чего автомобиль от удара улетел на обочину и опрокинулся. В салоне было четыре человека, которые были немедленно отправлены в ближайшую больницу. Водитель, потерявший управление, в критическом состоянии.



Александр Яковенко попал в ДТП в Турции / Фото Haberler

С Яковенко все хорошо, как и с отцом, матерью и женой, которые тоже находились в машине. От столкновения больше всего в автомобиле Александра пострадало правое заднее колесо, которое полностью выгнулось. Что касается другой машины, то там полностью размозжен перед машины.



ДТП с участием бывшего динамовца / Фото Haberler



ДТП в Турции / Фото Haberler

Что известно о карьере Александра Яковенко