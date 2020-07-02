Легендарный украинский атакующий полузащитник 1996-2010 годов Александр Рыкун, который выступал в национальной сборной, "Днепре", "Ильичевце" и "Металлисте", рассказал интересную историю.

Рыкун через много лет подтвердил Youtube-каналу "Бомбардир" историю о том, как в 2009 году, выступая за харьковский клуб, выпал с балкона гостиницы в Винниках под Львовом, где тогда остановилась его команда.

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Ранее об этой истории вспомнил владелец львовского "Руха" Григорий Козловский. И Александра Рыкуна это задело.

"Читал интервью Козловского у Вацко. Там были тоже вопросы обо мне. Мне не нравится, когда там что-то говорят. Козловский, у тебя команда, занимайся ею, рассказывай там. 13 лет не играешь, и все им нужно знать. Мало футболистов там? Не понимаю", – отметил Рыкун.

Уже столько времени прошло. Что было, то было. Что здесь возражать? Если правда было, значит, было.

Александр Рыкун выпал с третьего этажа"

Ранее Александр Рыкун крайне неохотно рассказывал о событиях 2009 года в Винниках. Он утверждал, что был расстроен после неудачного матча с ФК "Львов", попытался бороться со стрессом с помощью алкоголя, но "получилось совсем неудачно".

При этом добавлял: "Ну, что с третьего этажа выпал – это преувеличение".