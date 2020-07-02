Легендарний український атакуючий півзахисник 1996-2010 років Олександр Рикун, який виступав у національній збірній, "Дніпрі", "Іллічівці" і "Металісті", розповів цікаву історію.

Рикун через багато років підтвердив Youtube-каналу "Бомбардир" історію про те, як в 2009 році, виступаючи за харківський клуб, випав з балкона готелю у Винниках під Львовом, де тоді зупинилася його команда.

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Раніше про цю історію згадав власник львівського "Руху" Григорій Козловський. І Олександра Рикуна це зачепило.

"Читав інтерв'ю Козловського у Вацка. Там були теж питання про мене. Мені не подобається, коли там щось говорять. Козловський, є у тебе команда, займайся нею, розповідай там. 13 років не граєш, і все їм треба знати. Мало футболістів там? Не розумію", – зазначив Рикун.

Вже стільки часу минуло. Що було то було. Що тут заперечувати? Якщо правда було, значить, було.

Олександр Рикун випав з третього поверху

Раніше Олександр Рикун вкрай неохоче розповідав про події 2009 року у Винниках. Він стверджував, що був засмучений після невдалого матчу з ФК "Львів", спробував боротися зі стресом за допомогою алкоголю, але "вийшло зовсім невдало".

При цьому додавав: "Ну, що аж з третього поверху випав – це перебільшення".