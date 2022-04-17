Бывший футболист сборной Польши приютил в своем доме украинских женщин с детьми

Правый полузащитник польской Легии Павел Вшолек рассказал, как принял в своем доме украинских беженцев. Футболист не мог пройти мимо беды украинцев.

Вшолек: Я хотел бы помочь всем

Футболист, выступающий на правах аренды в Легии, помог украинским переселенцам. Павел Вшолек, проживающий в Седльце, поделился крышей над головой пяти женщин с детьми.

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Полузащитник долго не думал перед тем, как сделать такое доброе дело. По словам Вшолека, он не оказал огромной помощи, ведь сейчас в ней нуждается еще много людей.

У футболиста "разрывается сердце", когда он проезжает мимо Западного вокзала, где еще много людей, ожидающих помощи. Поляк призвал помогать украинцам, которые из-за войны были вынуждены покинуть родные дома.

Мне очень больно. Я хотел бы помочь всем. Иногда я воспринимаю это слишком лично. Поможем это всегда возвращается. Я стараюсь не читать то, что происходит в Украине, потому что воспринимаю это лично. Не боимся помочь,

– сказал Вшолек.

Напомним, один из лучших форвардов мира Роберт Левандовский отдал свою футболку с матча сборной Польши на аукцион, где собирают средства на нужды Украины. Также польский нападающий активно поддерживает Украину на футбольном поле и своих соцсетях.

Что известно о Павеле Вшолеке