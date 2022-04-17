Бывший футболист сборной Польши приютил в своем доме украинских женщин с детьми
Источник:GOL24
Правый полузащитник польской Легии Павел Вшолек рассказал, как принял в своем доме украинских беженцев. Футболист не мог пройти мимо беды украинцев.
Вшолек: Я хотел бы помочь всем
Футболист, выступающий на правах аренды в Легии, помог украинским переселенцам. Павел Вшолек, проживающий в Седльце, поделился крышей над головой пяти женщин с детьми.
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Полузащитник долго не думал перед тем, как сделать такое доброе дело. По словам Вшолека, он не оказал огромной помощи, ведь сейчас в ней нуждается еще много людей.
У футболиста "разрывается сердце", когда он проезжает мимо Западного вокзала, где еще много людей, ожидающих помощи. Поляк призвал помогать украинцам, которые из-за войны были вынуждены покинуть родные дома.
Мне очень больно. Я хотел бы помочь всем. Иногда я воспринимаю это слишком лично. Поможем это всегда возвращается. Я стараюсь не читать то, что происходит в Украине, потому что воспринимаю это лично. Не боимся помочь,
– сказал Вшолек.
Напомним, один из лучших форвардов мира Роберт Левандовский отдал свою футболку с матча сборной Польши на аукцион, где собирают средства на нужды Украины. Также польский нападающий активно поддерживает Украину на футбольном поле и своих соцсетях.
Что известно о Павеле Вшолеке
- 29-летний футболист, выступающий на позиции правого защитника. Раньше играл за сборную Польши.
- Его контракт принадлежит немецкому униону, куда Вшолек вернется 30 июня 2022 года.
- В сезоне-2021/2022 сыграл 11 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 2 ассиста.