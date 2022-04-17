Благотворительный аукцион от уникального вратаря

Бывший вратарь решил отдать памятную футболку, средства из которой пойдут во благо украинской армии. Евгений Боровик – первый и единственный голкипер, забивший сопернику в истории УПЛ.

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Такое историческое достижение произошло еще в 2020 году. "Жертвой" стал киевский Арсенал. Боровой подбежал к штрафной соперника, лучше всего сыграл на втором этаже после подачи с углового и отличился за Кривбасс.

Стартовая цена такой футболки на аукционе – 2 тысячи гривен. Каждый следующий шаг оценивается в 200 гривен. Благотворительный аукцион продлится до 17 апреля. Все вырученные средства пойдут на нужды ВСУ.

В клубе попросили украинцев делать реальные ставки, а сам аукцион только для совершеннолетних.

В ролике Боровик отметил, что Кривбасс навсегда останется в его сердце.

Обращение от Боровика: смотрите видео