Бросали бананы и оскорбляли: экс-игрок Днепра вспомнил проявления расизма в матче с Шахтером

23 декабря 2023, 19:39
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Источник:

Pulse Ghana

Ганский футболист Самуэль Инкум рассказал о временах своих выступлений в чемпионате Украины. К сожалению, бывший защитник Днепра поделился не самыми лучшими своими воспоминаниями.

Неприятная история случилась с Инкумом во время матча чемпионата Украины против Шахтера. В адрес ганского легионера звучали расистские оскорбления.

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Неприятные воспоминания Инкума

По словам бывшего защитника Днепра, болельщики бросали бананы на футбольное поле, чтобы спровоцировать африканского футболиста.

Помню одну из наших игр в Украине против донецкого Шахтера, там было много всего, был банан, я даже не обратил на это внимания. Они бросали на поле бананы и прочее, они думают, что черные – это обезьяны, но я даже не подал вид, чтобы не реагировать на эти провокации. Я ничего не чувствую, горжусь тем, что я черный,
– рассказал Инкум.

Карьера Инкума в Украине

  • Напомним, что Днепр подписал Самуэля Инкума в 2011 году. За трансфер талантливого защитника украинский клуб заплатил 5,3 миллионов евро.
  • Сначала Инкум регулярно играл в составе днепрян, но в 2012 году из-за конфликта с Хуанде Рамосом чаще оказывался вне стартовой одиннадцати.
  • После этого карьера Инкума пошла на убыль, а Днепр вынужден был отпустить ганца свободным агентом, поскольку никто не хотел его покупать.
  • Сейчас 34-летний футболист находится без клуба.
Автор: Сергій Шаховець