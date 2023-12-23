Неприятная история случилась с Инкумом во время матча чемпионата Украины против Шахтера. В адрес ганского легионера звучали расистские оскорбления.

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Неприятные воспоминания Инкума

По словам бывшего защитника Днепра, болельщики бросали бананы на футбольное поле, чтобы спровоцировать африканского футболиста.

Помню одну из наших игр в Украине против донецкого Шахтера, там было много всего, был банан, я даже не обратил на это внимания. Они бросали на поле бананы и прочее, они думают, что черные – это обезьяны, но я даже не подал вид, чтобы не реагировать на эти провокации. Я ничего не чувствую, горжусь тем, что я черный,

– рассказал Инкум.

Карьера Инкума в Украине