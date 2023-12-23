Неприятная история случилась с Инкумом во время матча чемпионата Украины против Шахтера. В адрес ганского легионера звучали расистские оскорбления.
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Неприятные воспоминания Инкума
По словам бывшего защитника Днепра, болельщики бросали бананы на футбольное поле, чтобы спровоцировать африканского футболиста.
Помню одну из наших игр в Украине против донецкого Шахтера, там было много всего, был банан, я даже не обратил на это внимания. Они бросали на поле бананы и прочее, они думают, что черные – это обезьяны, но я даже не подал вид, чтобы не реагировать на эти провокации. Я ничего не чувствую, горжусь тем, что я черный,
– рассказал Инкум.
Карьера Инкума в Украине
- Напомним, что Днепр подписал Самуэля Инкума в 2011 году. За трансфер талантливого защитника украинский клуб заплатил 5,3 миллионов евро.
- Сначала Инкум регулярно играл в составе днепрян, но в 2012 году из-за конфликта с Хуанде Рамосом чаще оказывался вне стартовой одиннадцати.
- После этого карьера Инкума пошла на убыль, а Днепр вынужден был отпустить ганца свободным агентом, поскольку никто не хотел его покупать.
- Сейчас 34-летний футболист находится без клуба.