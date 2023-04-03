На**й отсюда, клоуны, – Милевский жестко обратился к оккупантам

Бывший нападающий Динамо и сборной Украины Артем Милевский написал обращение к россиянам. Экс-футболист сказал, чтобы оккупанты немедленно вернулись обратно в Россию, или иначе приедут домой в черных пакетах.

Бывший футболист, родившийся в Беларуси, направил короткий месседж для оккупантов, которые продолжают лезть на украинские территории. Артём Милевский в очередной раз заявил, что ни один украинец не отдаст врагу ни сантиметра родной земли.

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Милевский: Все здесь будут стоять до конца

Все здесь будут стоять до конца. На**й отсюда, клоуны! Вы, б*я, изверги. 400 – 600 – 1000 дней, х*р там!,

– написал Милевский.



Милевский обратился к захватчикам / Фото из инстаграмма Артема

Отметим, что Артем Милевский является уроженцем белорусского Минска, где выступал за брестское Динамо. С августа 2016 по 1 июля 2017 выступал в российском Тосно. Поэтому хорошо знает о жизни и людях в этих враждебных странах.

Однако выступал исключительно за разные возрастные категории сборной Украины.

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