Колишній футболіст, який народився у Білорусі, надіслав короткий меседж для окупантів, які продовжують лізти на українські території. Артем Мілевський вкотре заявив, що жоден українець не віддасть ворогу ні сантиметра рідної землі.

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Мілевський: Всі тут стоятимуть до кінця

Всі тут стоятимуть до кінця. На**й звідси, клоуни! Ви, б*я, нелюди. 400 – 600 – 1000 днів, х*р там!,

– написав Мілевський.



Мілевський звернувся до загарбників / Фото з інстаграму Артема

Відзначимо, що Артем Мілевський є уродженцем білоруського Мінська, де згодом виступав за брестське Динамо. Із серпня 2016-го по 1 липня 2017-го виступав у російському Тосно. Тому добре знає про життя та людей у цих ворожих країнах.

Однак виступав виключно за різні вікові категорії збірної України.

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