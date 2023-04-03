Бывший футболист, родившийся в Беларуси, направил короткий месседж для оккупантов, которые продолжают лезть на украинские территории. Артём Милевский в очередной раз заявил, что ни один украинец не отдаст врагу ни сантиметра родной земли.
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Милевский: Все здесь будут стоять до конца
Все здесь будут стоять до конца. На**й отсюда, клоуны! Вы, б*я, изверги. 400 – 600 – 1000 дней, х*р там!,
– написал Милевский.
Милевский обратился к захватчикам / Фото из инстаграмма Артема
Отметим, что Артем Милевский является уроженцем белорусского Минска, где выступал за брестское Динамо. С августа 2016 по 1 июля 2017 выступал в российском Тосно. Поэтому хорошо знает о жизни и людях в этих враждебных странах.
Однако выступал исключительно за разные возрастные категории сборной Украины.
Главное о футбольной карьере Артема Милевского
- Начинал свою карьеру в Борисфене-2, а уже в 2022 году перебрался в структуру второй команды Динамо. Уже в следующем году он присоединился к главной команде киевлян, которой отдал 10 лет своей футбольной карьеры.
- В бело-синей футболке провел 276 матчей, в которых наколотил 87 голов и отдал 54 ассиста.
- В 2013 году на правах свободного агента стал футболистом турецкого Газиантепспора, где поиграл до конца февраля 2014 года.
- В течение своей карьеры Милевский поиграл за хорватские Хайдук, Сплит и румынскую Конкордию.
- Выступал за венгерскую Кишварду, кроме выступлений за российское Тосно и брестское Динамо.
- 1 января 2021 впервые за долгое время вернулся в Украину, где подписал контракт с Минаем.
- В первый день сентября того же года повесил бутсы на гвоздь. После окончания карьеры развивает свой ютуб-канал "Миля".