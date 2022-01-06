Антоніо Кассано отримав позитивний тест на коронавірус наприкінці 2021 року – він заразився під час різдвяних канікул. 39-річний чоловік одразу відправився на самоізоляцію вдома.

Але 2 січня його було госпіталізовано до лікарні Сан-Мартіно в Генуї через те, що його стан різко погіршився.

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Спочатку стверджувалося, що Кассано не вакцинований. Однак згодом його дружина Кароліна Марсіаліс спростувала цю інформацію, заявивши, що він отримав дві дози вакцини. Вона також додала що його стан значно покращився. І вже невдовзі він повернеться додому.

Що варто знати про Антоніо Кассано

Антоніо Кассано народився 12 липня 1982 року в Барі. І саме в місцевій команді розпочинав свій шлях у футболі. Дебютував за основну команду 11 грудня 1999 року. А вже в наступному матчі вдома 18 грудня відзначився першим забитим голом – у ворота Інтера. Барі тоді переміг 2:1.

У 2001 році перейшов в Рому за 28 мільйонів євро.

У 2006 році, після ряду конфліктів, його продали в Реал. Але в іспанському клубі заграти на високому рівні він не зумів – на заваді стали травми. Хоча і здобув з командою титул чемпіона Іспанії. Ще одна причина – конфлікт з головним тренером Фабіо Капелло, з яким він конфліктував ще в Ромі.

Вже в наступному сезоні його віддали в оренду в італійську Сампдорію. Там він проявив себе з найкращої сторони, і через рік команда викупила його контракт.

В січні 2011 року Мілан викупив контракт Кассано, з яким виграв чемпіонат Італії. Але в жовтні у футболіста виявили проблему з серцем – йому довелося робити операцію. На поле він повернувся лише через шість місяців – у квітні 2012 року.

Влітку 2012 року Мілан та Інтер провели обмін нападниками – Кассано замінили на Джампаоло Паццині. Але довго протриматися в новій команді йому не вдалося – через конфлікт з тренером його відсторонили. А влітку 2013 року перейшов в Парму.

У 2015 році він знову став гравцем Сампдорії, за яку виступав протягом двох сезонів. Останній його клуб – Верона. Він підписав контракт у 2017 році, але не зіграв жодного матчу, оголосивши про закінчення кар'єри футболіста.

Кассано дебютував за збірну Італії 12 листопада 2003 року в товариському матчі проти Польщі. В цій грі він забив деьбтний гол.

Загалом зіграв за "скуадра адзурру" 39 матчів, в яких забив 10 голів. Він був учасником трьох чемпіонатів Європи – у 2004, 2008 та 2012 роках. На Євро-2012 став срібним призером.

А от на успішний для збірної Італії чемпіонат світу 2006 року, де команда перемогла, Кассано в заявку не потрапив.