Во время зимнего трансферного окна "пенсионеры" готовы рассмотреть предложения по полузащитнику Конору Галлахеру. Такие намерения Челси остро раскритиковал Габриэль Агбонлахор.

Читайте также Мудрику не было равных: украинец стал лучшим игроком месяца в АПЛ по важному показателю

Новая критика в адрес Мудрика

Экс-форвард сборной Англии посоветовал избавиться от Михаила Мудрика, назвав его слабые черты.

"Они хотят продать Конора Галлахера? Это не очень разумно. Продайте лучше Мудрика!

Он боится подкатов, он не умеет бежать с мячом. Галлахер очень хороший игрок, Челси стоит его сберечь и продать Мудрика, я бы так сделал", – рассказал Агбонлахор.

Чем Галлахер лучше Мудрика

Отметим, что 23-летний Конор Галлахер играет на позиции центрального полузащитника. Довольно часто Почеттино ставит англичанина атакующим хавбеком. В текущем сезоне Галлахер сыграл 18 матчей и отдал 4 ассиста. Его трансферная стоимость составляет 40 миллионов евро.

Михаил Мудрик в сезоне 2023/24 провел 15 матчей во всех турнирах, забил два гола и выполнил две голевые передачи. Transfermarkt оценивает Мудрика в 45 миллионов евро.

Важно! Свой следующий матч Челси сыграет 16 декабря. Соперником "синих" будет Шеффилд Уэнсдей, замыкающий турнирную таблицу АПЛ.