"Всего лишь мусор": экс-чемпион мира разнес Усика и его успехи в боксе перед боем за абсолют

Александр Усик – один из величайших боксеров современности. Он стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте, после чего смог пройти трудный путь в сверхтяжелом весе, завоевав 3 чемпионских титула.

Украинец находится в шаге от завоевания статуса абсолюта и может стать первым европейцем, который делал это в двух весовых категориях. Для этого Александру Усику предстоит победить обладателя чемпионского пояса WBC Тайсона Фьюри.

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Тони: В мою эпоху его уничтожил бы любой дурак

На протяжении профессиональной карьеры украинец добыл все победы в 21 поединке, а до этого становился олимпийским чемпионом. Однако такие успехи не впечатляют бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Джеймса Тони.

Американец, являющийся членом Международного зала боксерской славы, дал свой прогноз на предстоящий "бой века". Он считает, что у Александра Усика нет никаких шансов против Тайсона Фьюри.

Тайсону Фьюри должно быть стыдно за бой с Франсисом Нганну. Он – лучший боксер мира в настоящее время, кроме него я бы назвал еще Уайлдера и Джошуа. Честно говоря, больше и вспомнить некого…



Усик? Всего лишь мусор. Он просто оказался в нужное время в нужном месте. В мою эпоху его уничтожил любой дурак. Честно говоря, любого современного боксера уничтожили бы в мое время. Да и в 1970-1980-е тоже,

– заявил Тони.

Напомним, что бой за абсолютного чемпиона состоится 17 февраля в столице Саудовской Аравии. Его победитель станет первым в истории хевивейта боксером, обладающим статусом абсолюта в эпоху четырех чемпионских поясов.

. Джеймс Тони в течение профессиональной карьеры провел 92 боя, в которых одержал 77 побед. Он был чемпионом мира в среднем, втором среднем и первом тяжелом весе по версии IBF.