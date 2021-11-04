Бывшие игроки Динамо и Шахтера вошли в топ-11 лучших бомбардиров Лиги Европы, – Transfermarkt
Источник:инстаграм Transfermarkt
Авторитетный портал Transfermarkt составил символическую сборную из лучших бомбардиров Лиги Европы. Нашлось в ней место бывшему лидеру атаки Шахтера Тайсону.
Поиграли в УПЛ
Авторитетный портал собрал 11 лучших бомбардиров Лиги Европы, учитывая их позиции на футбольном поле. Не обошлось здесь и без игроков, которые ранее выступали в Украине.
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Речь идет о бразильском вингере Интернасьонала Тайсона, который ранее играл за харьковский Металлист и донецкий Шахтер. За спиной 33-летнего футболиста группы атаки есть 54 матча в Лиге Европы, где он наколотил 14 голов в ворота соперников. Также в команду включили бывшего игрока Динамо Джермейна Ленса (играл в течение 2013 – 2015 годов), который сейчас выступает за турецкий Бешикташ – 16 результативных ударов.
В целом все символическая сборная забила 141 мяч.
Сборная от Transfermarkt / Фото из instagram.com/transfermarkt_official
Интересно, что в сборной нашлось место и голкиперу. Аргентинский вратарь Вильярреала Херомино Рулли отметился одним голом в этом еврокубковом турнире.
Логично, что больше всего результативных ударов в активе двух нападающих – Арица Адуриса, уже завершившего карьеру (28 голов), и Радамеля Фалькао из Райо Вальекано (30 голов).
- Напомним, что Тайсон в апреле 2021 года покинул Шахтер и вернулся в родную Бразилию, где выступает за Интернасьонал.
- Футболист выступал в Украине с 2010 года, самый длинный период он провел в составе "горняков" – с января 2013 года.
- За клуб из Бразилии уже успел отыграть 24 поединка во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал один ассист.