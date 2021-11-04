Бывшие игроки Динамо и Шахтера вошли в топ-11 лучших бомбардиров Лиги Европы, – Transfermarkt

Авторитетный портал Transfermarkt составил символическую сборную из лучших бомбардиров Лиги Европы. Нашлось в ней место бывшему лидеру атаки Шахтера Тайсону.

Поиграли в УПЛ

Авторитетный портал собрал 11 лучших бомбардиров Лиги Европы, учитывая их позиции на футбольном поле. Не обошлось здесь и без игроков, которые ранее выступали в Украине.

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Речь идет о бразильском вингере Интернасьонала Тайсона, который ранее играл за харьковский Металлист и донецкий Шахтер. За спиной 33-летнего футболиста группы атаки есть 54 матча в Лиге Европы, где он наколотил 14 голов в ворота соперников. Также в команду включили бывшего игрока Динамо Джермейна Ленса (играл в течение 2013 – 2015 годов), который сейчас выступает за турецкий Бешикташ – 16 результативных ударов.

В целом все символическая сборная забила 141 мяч.



Сборная от Transfermarkt / Фото из instagram.com/transfermarkt_official

Интересно, что в сборной нашлось место и голкиперу. Аргентинский вратарь Вильярреала Херомино Рулли отметился одним голом в этом еврокубковом турнире.

Логично, что больше всего результативных ударов в активе двух нападающих – Арица Адуриса, уже завершившего карьеру (28 голов), и Радамеля Фалькао из Райо Вальекано (30 голов).