Бразильський футболіст Робіньо визнаний винний у груповому зґвалтуванні, яке він здійснив в Італії. Суд засудив його до 9 років позбавлення волі. Однак відбувати тюремний термін гравець поки не буде.

Ця історія сталася ще у січні 2013 року. Робіньо тоді виступав за Мілан. В одному з нічних клубів міста він відпочивав разом зі своїми друзями. І саме там відбулося зґвалтування. Жертвою стала жителька Албанії, яка в цей вечір святкувала 23 день народження, пише Globe Esporte.

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За даними слідства, вона разом з подругами приєдналася до компанії футболіста. Однак алкоголь в цей вечір вживала лише вона одна (інша дівчина була вагітна, ще одна – за кермом). І саме в стані алкогольного сп'яніння потерпілої все відбулося.

Перший суд у цій справі в Італії відбувся ще у 2017 році. На ньому Робіньо доказував, що оральний секс із потерпілою справді був, але за згодою сторін.

Окрім гравця, в цій справі проходили й п'ятеро його друзі, як мінімум один з яких теж мав сексуальний акт з дівчиною. На її одязі виявили його сперму.

Тоді суд першої інстанції виніс рішення визнати Робіньо винним. І засудив гравця до 9 років ув'язнення. Такий же термін отримав і один з його друзів. Загалом всі причетні до цієї справи були визнанні винними.

Але гравцеві вдалося уникнути тюремної камери. Все через те, що він на той час покинув межі Італії. А між Бразилією та Італією немає договору про екстрадицію. Ще влітку 2014 року Робіньо став гравцем бразильського Сантоса. Далі в його кар'єрі були китайський Гуанджоу, бразильський Атлетіку Мінейру, а також турецькі Сівасспор та Башакшехір. В жовтні 2020 року він знову перейшов у Сантос. Але невдовзі клуб був змушений розірвати з ним угоду. Все через незадоволення фанатів. А також через те, що один зі спонсорів пішов з клубу через скандал зі зґвалтуванням.

Після першого рішення суду у 2017 році адвокати футболіста вирішили оскаржити це рішення. Вони й подали апеляцію. Але якраз вона в грудні 2020 року і залишила в силі рішення першого суду – 9 років ув'язнення. Сторона футболіста має намір подати касаційну скаргу для повторного розгляду інциденту.

Робіньо може і надалі уникнути ув'язнення, допоки перебуває в Бразилії. Хіба що Італія подасть його в міжнародний розшук. Або ж гравець приїду в одну з європейських країн.

Єдиним, хто по цій справі отримав вирок та поніс покарання – бразильський музикант Хайро Шагас. Він вже багато років живе у Мілані. І саме він виступав в ніч, коли відбулося зґвалтування. На суді він заявив, що не бачив ніяких сексуальних актів в цей вечір. Але слідчі отримали доступ до його переписки з Робіньо, де він написав, що бачив як той "засунув пенсі їй в рот". Тож його визнали винним у неправдивих свідченнях та призначили покарання у вигляді громадських робіт в будинку для пристарілих.