Спасение футболиста оказалось фейком: экс-игрок Челси погиб под завалами после землетрясения
Источник:Твиттер Мурата Узунмехмета
К сожалению, самые худшие ожидания о судьбе бывшего игрока "синих" подтвердились. Ганского футболиста Хатайспора Кристиана Атсу обнаружили мертвым под завалами дома.
О гибели Кристиана Атсу сообщил агент футболиста в своем Twitter. Игрок Хатайспор был найден мертвым под завалами дома, где он жил.
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Сообщения о спасении футболиста оказались ошибочными
Напомним, что 6 февраля в юго-восточных районах Турции произошло масштабное землетрясение. В результате стихийного бедствия сильно пострадал город Кахраманмараш, где базировалась команда турецкой Суперлиги Хатайспор.
В числе пострадавших оказался игрок клуба Кристиан Атсу. Долгое время поступали противоречивые новости о его судьбе. Сообщалось, что футболиста удалось извлечь из-под завалов и отвести в больницу. Впрочем, эта информация оказалась фейком.
Родные и близкие ганского футболиста ждали спасения Кристиана у его дома. Однако только через 12 дней его бездыханное тело извлекли из-под завалов. Вингеру сборной Ганы было всего 31 год.
Что известно о Кристиане Атсу
- Кристиан Атсу дебютировал в профессиональном футболе в составе Порту.
- За свою футбольную карьеру успел поиграть за Ньюкасл, Эвертон, Борнмут, Малагу, Витесс, Риу Аве, Аль-Риад. Некоторое время Вингер находился на контракте в Челси.
- В английской Премьер-лиге ганец сыграл 80 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 7 ассистов.
- В составе сборной Ганы Атсу принимал участие в чемпионате мира 2014 года.
- В 2015 году был признан лучшим игроком Кубка африканских наций.
- 5 февраля 2023 года Атсу забил гол за Хатайспор в чемпионате Турции. Этот гол оказался последним в его жизни.