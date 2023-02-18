Спасение футболиста оказалось фейком: экс-игрок Челси погиб под завалами после землетрясения

К сожалению, самые худшие ожидания о судьбе бывшего игрока "синих" подтвердились. Ганского футболиста Хатайспора Кристиана Атсу обнаружили мертвым под завалами дома.

О гибели Кристиана Атсу сообщил агент футболиста в своем Twitter. Игрок Хатайспор был найден мертвым под завалами дома, где он жил.

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Сообщения о спасении футболиста оказались ошибочными

Напомним, что 6 февраля в юго-восточных районах Турции произошло масштабное землетрясение. В результате стихийного бедствия сильно пострадал город Кахраманмараш, где базировалась команда турецкой Суперлиги Хатайспор.

В числе пострадавших оказался игрок клуба Кристиан Атсу. Долгое время поступали противоречивые новости о его судьбе. Сообщалось, что футболиста удалось извлечь из-под завалов и отвести в больницу. Впрочем, эта информация оказалась фейком.

Родные и близкие ганского футболиста ждали спасения Кристиана у его дома. Однако только через 12 дней его бездыханное тело извлекли из-под завалов. Вингеру сборной Ганы было всего 31 год.

Что известно о Кристиане Атсу