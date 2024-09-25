Осенью прошлого года Алексея Бугаева задержали в Краснодаре. У бывшего игрока сборной России обнаружили с полкило наркотиков, пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Смягчили приговор из-за достижений в футболе

Согласно приговору суда, в октябре 2023 года Бугаев получил СМС с координатами закладки наркотиков. Из тайника экс-футболист Локомотива забрал 494,8 грамма мефедрона. Он приобрел наркотики с целью дальнейшей реализации.

Во время досудебного следствия Бугаев заявил, что собирался помочь правоохранителям и разоблачить наркодилеров. Однако впоследствии признал свою вину в совершении преступления.

Участнику Евро-2004 грозило пожизненное заключение. Однако суд учел раскаяние футболиста, его прежние достижения в спорте и наличие ребенка. Поэтому Бугаев получил 9,5 лет колонии строгого режима.

Что известно о Бугаеве