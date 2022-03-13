Бывшего футболиста Динамо приговорили к 2 годам за изнасилование
13 марта 2022 , 11:58Читати новину українською
Источник:Récord México
Эксигровщик киевского Динамо Андрес Эскобар проведет два года в тюрьме. Футболист был осужден за изнасилование пьяной женщины.
Сам испортил себе карьеру
Колумбийский левый вингер был осужден за произошедший еще в сентябре 2021 года инцидент. Андрес Эскобар изнасиловал женщину, находившуюся в состоянии алкогольного опьянения.
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Сторона 30-летнего футболиста будет оспаривать приговор. Адвокат Эскобара уверен, что вины его подопечного в этом случае нет.
Отметим, что после этого случая игрок не сыграл ни разу. Его последний клуб из Австралии Лейкнир отстранил вингера от команды.
- В течение 2011 – 2018 годов Эскобара связывал контракт с Динамо. Однако заиграть в Киеве не смог, поэтому имел вояжи по арендам.
- За карьеру провел 161 матч, в которых забил 16 голов и совершил 21 ассист. Даже после этого Эскобар не повесил бутсы на гвоздь.