Бывшего футболиста Динамо приговорили к 2 годам за изнасилование

Эксигровщик киевского Динамо Андрес Эскобар проведет два года в тюрьме. Футболист был осужден за изнасилование пьяной женщины.

Сам испортил себе карьеру

Колумбийский левый вингер был осужден за произошедший еще в сентябре 2021 года инцидент. Андрес Эскобар изнасиловал женщину, находившуюся в состоянии алкогольного опьянения.

Читайте также 16-летний футболист Евдоченко и его мама погибли от пуль российских оккупантов

Сторона 30-летнего футболиста будет оспаривать приговор. Адвокат Эскобара уверен, что вины его подопечного в этом случае нет.

Отметим, что после этого случая игрок не сыграл ни разу. Его последний клуб из Австралии Лейкнир отстранил вингера от команды.