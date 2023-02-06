Родился в рубашке: спасатели в Турции вытащили из-под завалов экс-игрока Челси
Источник:A Bola
Радостная весть поступила из Турции, страдающей от мощных землетрясений. Ганского футболиста Хатайспора Кристиана Атсу обнаружили живым под обломками здания.
В результате стихийного бедствия в Турции сильно пострадал город Кахраманмараш на юго-востоке страны, где базируется местная команда Хатайспор. Под завалами разрушенного дома оказались игроки и работники клуба.
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В числе потерпевших оказался ганский футболист Кристиан Атсу, ранее выступавший в английской Премьер-лиге. Он не выходил на связь с самого утра.
Жизни экс-форварда Челси ничего не угрожает
Впрочем, спасателям удалось извлечь известного форварда из-под завалов. 31-летний футболист уже доставлен в больницу, где у него диагностировали травму ноги и проблемы с дыханием.
До сих пор остается под завалами спортивный директор команды Танера Савута, пропавший вместе с Атсу. Его судьба пока неизвестна.
Отметим, что Кристиан Атсу присоединился к Хатайспору летом 2022 года. В нынешнем сезоне он сыграл 4 матча, в которых забил один гол.