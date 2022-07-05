Угрожает до двух лет заключения: бывшая девушка Киреса обвиняет теннисиста в нападении
Источник:Canberra Times
Австралийский теннисист Ник Кирес обвиняется в нападении на свою бывшую девушку. Максимальное наказание по этой статье – 2 года.
Адвокат: Речь идет о бытовых отношениях
Инцидент произошел в декабре 2021 года. По имеющейся информации, теннисист якобы схватил девушку. Австралийская полиция подтвердила, что спортсмен должен явиться в суд до 2 августа.
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Адвокат Киреса Джейсон Моффет рассказал о деталях дела.
Речь идет о бытовых отношениях. Характер обвинения серьезный, и Кириос относится к нему очень серьезно. Учитывая, что дело на рассмотрении суда, на данном этапе он не будет давать комментарии, но впоследствии мы выпустим пресс-релиз,
– сказал адвокат теннисиста.
Максимальное наказание по этой статье – два года заключения.
Феерия теннисиста на Уимблдоне
- 40-я ракетка мира австралийский теннисист пробился в четвертьфинал Уимблдона-2022. Ник повторил свой лучший результат на данном турнире, датированный 2014 годом.
- В матче четвертого круга Кирьос обыграл американца Брендона Накашиму.
- Следующим соперником Ника станет представитель Чили Крестьян Гарин.
- Также теннисист отметился своим скандальным поведением. Он плюнул в сторону болельщиков, заявив, что они его оскорбили.
- Организаторы турнира уже наказали Киреса, его оштрафовали на 8211 фунтов стерлингов.