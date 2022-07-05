Угрожает до двух лет заключения: бывшая девушка Киреса обвиняет теннисиста в нападении

Австралийский теннисист Ник Кирес обвиняется в нападении на свою бывшую девушку. Максимальное наказание по этой статье – 2 года.

Адвокат: Речь идет о бытовых отношениях

Инцидент произошел в декабре 2021 года. По имеющейся информации, теннисист якобы схватил девушку. Австралийская полиция подтвердила, что спортсмен должен явиться в суд до 2 августа.

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Адвокат Киреса Джейсон Моффет рассказал о деталях дела.

Речь идет о бытовых отношениях. Характер обвинения серьезный, и Кириос относится к нему очень серьезно. Учитывая, что дело на рассмотрении суда, на данном этапе он не будет давать комментарии, но впоследствии мы выпустим пресс-релиз,

– сказал адвокат теннисиста.

Максимальное наказание по этой статье – два года заключения.

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