Быстрый гол сыграл злую шутку, – Сидорчук о поражении в матче с Англией
Источник:Футбол 1/2/3
Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук не считает, что результат в матче с Англией был полностью заслужен. Футболист не отрицает, что у команды соперников беспрекословно класс и победили они по игре. Однако счет должен быть другой.
Об этом Сидорчук сказал после вылета Украины с Евро-2020. Он отметил, что игра получилась достаточно ровной, большой потерей стала травма Кривцова.
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Мы знали, что Англия будет действовать активно первые полчаса, – Сидорчук
Не думаю, что результат полностью заслуженый. Быстрый гол сыграл злую шутку, хотя мы знали, что они будут действовать активно первые 25 – 30 минут, а потом у нас случится момент,
– пояснил полузащитник.
Сидорчук рассказал, что сначала был один план на игру, но уже в процессе игры его меняли. Футболист отметил, что три мяча украинцы пропустили после удара головой – это была очевидная проблема.
Трудно переживать такие поражения, – футболист
Трудно переживать такие поражения. Я никогда бы не сказал, что проиграли 0:4. Вроде и мяч контролировали, и структура была,
– добавил полузащитник.
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Коротко о матче Украина – Англия на Евро-2020
- Сборные Англии и Украины встречались в четвертьфинале Евро-2020 на стадионе в Риме.
- Украинцы уступили со счетом 0:4.
- В ворота Бущана дважды забивал Кейн, также отличились Макгвайр и Хендерсон.