Быстрый гол сыграл злую шутку, – Сидорчук о поражении в матче с Англией

Полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук не считает, что результат в матче с Англией был полностью заслужен. Футболист не отрицает, что у команды соперников беспрекословно класс и победили они по игре. Однако счет должен быть другой.

Об этом Сидорчук сказал после вылета Украины с Евро-2020. Он отметил, что игра получилась достаточно ровной, большой потерей стала травма Кривцова.

Важно Украины попрощалась с Евро-2020: футболисты поблагодарили болельщиков за поддержку – видео

Мы знали, что Англия будет действовать активно первые полчаса, – Сидорчук

Не думаю, что результат полностью заслуженый. Быстрый гол сыграл злую шутку, хотя мы знали, что они будут действовать активно первые 25 – 30 минут, а потом у нас случится момент,

– пояснил полузащитник.

Сидорчук рассказал, что сначала был один план на игру, но уже в процессе игры его меняли. Футболист отметил, что три мяча украинцы пропустили после удара головой – это была очевидная проблема.

Трудно переживать такие поражения, – футболист

Трудно переживать такие поражения. Я никогда бы не сказал, что проиграли 0:4. Вроде и мяч контролировали, и структура была,

– добавил полузащитник.

Читайте также У нас отличная команда – нас ничего не сломает, – Ярмоленко о поражении Англии

Коротко о матче Украина – Англия на Евро-2020