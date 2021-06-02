Быстрее молнии: 17-летний американец побил рекорд Усэйна Болта – видео

17-летний американский бегун Эррион Найтон побил рекорд восьмикратного олимпийского чемпиона Усэйна Болта на дистанции 200 метров среди атлетов до 18 лет.

Рекорд Болта пал

Произошло это на соревнованиях Duval County Challenge. Найтон пробежал дистанцию за 20,11, что на 0,02 секунды быстрее предыдущего рекорда Болта.

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Чуть ранее Найтон пробежал 100 метров за 9,99 секунды, а мировой рекорд Болта составляет 9,58 секунды.

Найтон имеет право участвовать в отборе в сборную США на Олимпиаду-2020 года, поэтому мы еще можем увидеть этого паренька в Токио. Однако ему придется выиграть конкуренцию у более старших конкурентов, ведь он на данный момент занимает лишь седьмое место в рейтинге сборной на дистанции 200 метров.

Видео забега Найтона