Рекорд Болта пал

Произошло это на соревнованиях Duval County Challenge. Найтон пробежал дистанцию за 20,11, что на 0,02 секунды быстрее предыдущего рекорда Болта.

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Чуть ранее Найтон пробежал 100 метров за 9,99 секунды, а мировой рекорд Болта составляет 9,58 секунды.

Найтон имеет право участвовать в отборе в сборную США на Олимпиаду-2020 года, поэтому мы еще можем увидеть этого паренька в Токио. Однако ему придется выиграть конкуренцию у более старших конкурентов, ведь он на данный момент занимает лишь седьмое место в рейтинге сборной на дистанции 200 метров.

Видео забега Найтона