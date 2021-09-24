Было видно кость: экс-футболист Барселоны получил жуткую травму

Полузащитник Эспаньола Алеш Видаль получил ужасную травму в матче с Бетисом. Футболист получил повреждение в борьбе с соперником.

Травма-за собственной небрежности

32-летний хавбек получил травму в борьбе с защитником Бетиса. Пецелла со всей силы врезался в ногу Алеша Видаля.

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Игрок Эспаньола получил резаную рану, из которой было видно окровавленную кость. Главный арбитр встречи после просмотра ВАС удалил обидчика с футбольного поля. Всей этой ситуации и травмы можно было бы избежать.

Видаль бегал с тонкими щитками, которые были похожи на картонные. Сам футболист пренебрег правилами безопасности во время матча. Видалю наложили аж 15 швов. Из-за этого повреждения игрок уже пропустил поединок против Алавеса, в котором Эспаньол минимально обыграл соперника.