Травма-за собственной небрежности
32-летний хавбек получил травму в борьбе с защитником Бетиса. Пецелла со всей силы врезался в ногу Алеша Видаля.
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Игрок Эспаньола получил резаную рану, из которой было видно окровавленную кость. Главный арбитр встречи после просмотра ВАС удалил обидчика с футбольного поля. Всей этой ситуации и травмы можно было бы избежать.
Видаль бегал с тонкими щитками, которые были похожи на картонные. Сам футболист пренебрег правилами безопасности во время матча. Видалю наложили аж 15 швов. Из-за этого повреждения игрок уже пропустил поединок против Алавеса, в котором Эспаньол минимально обыграл соперника.
- Видаль – бывший игрок Барселоны, за которую выступал на протяжении 2015 – 2018 годов. С каталонским клубом дважды становился чемпионом Испании.
- В его карьере есть один поединок в футболке сборной Испании.
- Летом 2021 года стал футболистом Эспаньола. В новом сезоне 2021/2022 сыграл три матча, в которых забил один гол.