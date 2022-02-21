Были звонки, – Мирон Маркевич намекнул на продолжение тренерской карьеры
21 февраля 2022 , 19:52Читати новину українською
Источник:Footboom
Бывший тренер Днепра и Металлиста Мирон Маркевич признался, что летом может вернуться к тренерской деятельности.
Последней командой тренера был Днепр, который он покинул в 2016 году. До недавнего времени Мирон Богданович работал в УАФ, однако в августе 2021 года оставил работу в Ассоциации.
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"У меня были поверхностные переговоры, скорее на будущее. Возможно, летом будут определенные изменения в командах, тогда что-то срастется. Однако никакой конкретики пока нет. Были звонки из-за границы. Не хочу называть, из каких чемпионатов звонили", – сказал Маркевич.
Тренерская карьера Маркевича
- Львовский Рух был последним клубом, который тренировал Мирон Богданович. Однако там наставник пробыл всего два месяца. По его словам, он выполнил все договоренности перед президентом команды Григорием Козловским и покинул команду.
- Перед этим Маркевич успешно тренировал харьковский Металлист и Днепр. После работы в клубе из Днепра специалист начал работать в Комитете.
- В начале карьеры работал в луцком Торпедо, хмельницком Подолье и львовских Карпатах, с которыми вышел в финал Кубка Украины в 1993 году и завоевал "бронзу" чемпионата Украины в сезоне-1997/1998 годов. Возглавлял также Кривбасс, Металлург и российский Анжи.