Последней командой тренера был Днепр, который он покинул в 2016 году. До недавнего времени Мирон Богданович работал в УАФ, однако в августе 2021 года оставил работу в Ассоциации.

Смотрите также Обвинил арбитра в коррупции: звездного Моуринью могут дисквалифицировать на несколько матчей

"У меня были поверхностные переговоры, скорее на будущее. Возможно, летом будут определенные изменения в командах, тогда что-то срастется. Однако никакой конкретики пока нет. Были звонки из-за границы. Не хочу называть, из каких чемпионатов звонили", – сказал Маркевич.

Тренерская карьера Маркевича