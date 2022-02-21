Останньою командою тренера був Дніпро, який він залишив у 2016 році. Донедавна Мирон Богданович працював в УАФ, однак у серпні 2021 року залишив роботу в Асоціації.

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"У мене були поверхневі переговори, скоріше на майбутнє. Можливо, влітку будуть певні зміни в командах, тоді щось зростеться. Проте жодної конкретики наразі немає. Були дзвінки з-за кордону. Не хочу називати, з яких чемпіонатів телефонували", – сказав Маркевич.

Тренерська кар'єра Маркевича