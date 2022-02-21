Останньою командою тренера був Дніпро, який він залишив у 2016 році. Донедавна Мирон Богданович працював в УАФ, однак у серпні 2021 року залишив роботу в Асоціації.
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"У мене були поверхневі переговори, скоріше на майбутнє. Можливо, влітку будуть певні зміни в командах, тоді щось зростеться. Проте жодної конкретики наразі немає. Були дзвінки з-за кордону. Не хочу називати, з яких чемпіонатів телефонували", – сказав Маркевич.
Тренерська кар'єра Маркевича
- Львівський Рух був останнім клубом, який тренував Мирон Богданович. Однак там наставник пробув лише два місяці. За його словами, він виконав усі домовленості перед президентом команди Григорієм Козловським та покинув команду.
- Перед цим Маркевич успішно тренував харківський Металіст та Дніпро. Після роботи у клубі з Дніпра фахівець почав працювати у Комітеті.
- На початку кар'єри працював у луцькому Торпедо, хмельницькому Поділлі та львівських Карпатах, з якими вийшов до фіналу Кубка України у 1993 році та здобув "бронзу" чемпіонату України у сезоні-1997/1998 років. Очолював також Кривбас, Металург та російський Анжі.