Была не та картинка, которая должна быть, – Петраков о ничье с Риекой

Риека прервала победную серию сборной Украины по контрольным спаррингам. Александр Петраков прокомментировал игру своей команды в Хорватии.

Петраков: Такой футбол – здесь выживают самые сильные

Главный тренер "сине-желтых" поделился первыми впечатлениями от поединка против Риеки. Александр Петраков рассказал о сложном пути перед матчем, но попросил не воспринимать его слова как оправдание. Коуч поблагодарил ребят за преданность на футбольном поле.

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"Сегодня была не та картинка, которая должна быть. Дорога была очень тяжелой. Сегодня мы встали в 8 утра, поехали в аэропорт, где была задержка рейса на пол часа. Прибыли в Риеку, а там температура 27 градусов. Пока доехали до отеля... Но не подумайте, что я оправдываюсь. Такого у меня никогда не было. Просто ребята буквально час отдохнули и поехали на игру. Очень спасибо им за то, что сегодня сыграли", – сказал Петраков.

Руководитель прокомментировал информацию, летающую в СМИ по поводу Гармаша, Буяльского и Беседина, которые могут пролететь мимо заявки сборной на игру против Шотландии. Петраков не стал раскрывать все карты, а просто сказал, что этот вопрос будет решать весь тренерский штаб.

"Я доволен собранием"

Александр Васильевич доволен тем, как проходит подготовительный процесс.

"Мы собрались еще 30 апреля, добирались двое суток. Сначала приехали игроки Шахтера, 5 мая прибыли динамовцы. Ребята хорошо тренировались, провели сборы и три игры. Ни к одному из них нет вопросов. Сейчас мы будем принимать решения, они всегда сложны, но такой футбол – здесь выживают самые сильные. Теперь даем ребятам два выходных. Я доволен сборами", – ответил тренер сборной.

Будущие планы сборной

Впереди у сборной два выходных, которые проведут в Любляне. Петраков рассказал о предстоящих поединках, но судьба ближайшего спарринга под большим вопросом.

Пока нет запланированной игры на 23 мая, но мне говорят, что она может состояться. Также на 90% мы сыграем с командой ДР Конго 26 числа, когда соберутся все легионеры. 30 мая потренируемся и вылетим в Глазго. Дай Бог, чтобы все были здоровы, ведь в этот уик-энд будет тур английской Премьер-лиги. Малиновский пропускает матч Аталанты, поэтому приедет раньше,

– рассказал наставник Украины.

Напомним, что в предварительной контрольной игре травмировался динамовец Денис Попов. Центральный защитник повредил ахиллову сухожилие. Футболист отправил в Рим, где подтвердили информацию, что ахил цел, но есть незначительные повреждения. На восстановление уйдет около недели.

В конце пресс-конференции Петраков поблагодарил хорватскую Риеку за сыгранный спарринг. Вспомнил тренер и предматчевой перфоменс, когда украинские футболисты вышли на поле с флагами Евросоюза. Команда четко дала понять миру цель Украины стать частью ЕС.