Был ли пенальти в матче Динамо – Ворскла после столкновения Сидорчука и Степанюка: видео

Полтавская Ворскла сумела на выезде обыграть "Динамо", забив два гола. Второй гол в ворота киевлян был забит с пенальти. Его арбитр назначил после столкновения Сидорчука и Степанюка в штрафной.

Эпизод произошел на 69-й минуте матча. К тому времени Ворскла выигрывала благодаря голу в первом тайме в исполнении Рангела. Это был первый гол, который Динамо пропустило в нынешнем сезоне УПЛ в домашнем матче.

Детальнее Динамо впервые в этом сезоне пропустило гол в УПЛ дома – отметилась Ворскла: видео

После прострела с фланга, Кендзера выбил мяч со штрафного. Его подхватил Степанюк, приняв мяч на грудь и прокинув себе на ход в штрафную. Именно там он и столкнулся с Сидорчуком.

Арбитр Юрий Иванов поначалу никак не отреагировал на этот эпизод. Хотя игра была остановлена, ведь мяч покинул пределы поля, а оба игрока оказались на газоне. Степанюку медики даже оказывали помощь после столкновения.

И когда Бущан планировал выбивать мяч от ворот, арбитр получил подсказку от помощника относительно возможного нарушения правил. Судья пошел пересматривать видеоповтор эпизода. И после просмотра назначил пенальти. Удар с отметки реализовал Тиль.

В итоге Динамо уступило Ворскле, забив единственный гол в этом матче на пятой компенсированной минуте.

Видео момента назначения пенальти в ворота "Динамо"