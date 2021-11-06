Епізод стався на 69-й хвилині матчу. На той час Ворскла вигравала завдяки голу в першому таймі у виконанні Рангела. Це був перший гол, який Динамо пропустило в цьому сезоні УПЛ в домашньому матчі.

Детальніше Динамо вперше в цьому сезоні пропустило гол в УПЛ вдома – відзначилась Ворскла: відео

Після прострілу з флангу, Кендзьора вибив м'яч зі штрафного. Його підхопив Степанюк, прийнявши м'яч на груди, та прокинувши собі на хід у штрафний майданчик. Саме там він і зіштовхнувся з Сидорчуком.

Арбітр Юрій Іванов спочатку ніяк не відреагував на цей епізод. Хоча гра була зупинена, адже м'яч покинув межі поля, а обидва гравці опинилися на газоні. Степанюку навіть медики надавали допомогу після зіткнення.

І вже коли Бущан планував вибивати м'яч від воріт, арбітр отримав підказку від помічника щодо можливого порушення правил. Тож суддя пішов передивлятися відеоповтор епізоду. І після перегляду призначив пенальті. Удар з позначки реалізував Тіль.

У підсумку Динамо поступилося Ворсклі, забивши єдиний гол в цьому матчі аж на п'ятій компенсованій хвилині.

Відео моменту призначення пенальті у ворота Динамо