Был в коме: стала известна причина смерти 27-летнего футболиста Барвинко

Бывший футболист харьковского Металлиста и юношеской сборной Украины Денис Барвинко скончался в возрасте 27 лет. Перед смертью он попал в больницу.

О смерти Дениса Барвинко стало известно 10 сентября. Ему было 27 лет. Однако причин его смерти не называли.

Подробнее Умер бывший защитник Металлиста Денис Барвинко

Издание Sportnews со ссылкой на собственные источники утверждает, что накануне смерти Барвинко попал в больницу. Произошло это из-за резкого поднятия сахара в крови. Несколько дней он находился в коме, после чего и умер.

Больше всего Барвинко запомнился выступлениями за харьковский Металлист. В сезоне 2012/2013 защитник стал серебряным призером УПЛ.

За Металлист игрок выступал в сезонах до 2014 года.

Барвинко очень быстро закончил профессиональную карьеру футболиста. Последним местом его работы была тренерская должность в любительской команде, выступавшей в чемпионате Днепропетровской области.