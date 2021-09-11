Про смерть Дениса Барвінка стало відомо 10 вересня. Йому було 27 років. Однак причин його смерті не називали.

Детальніше Помер колишній захисник Металіста Денис Барвінко

Видання Sportnews з посиланням на власні джерела стверджує, що напередодні смерті Барвінко потрапив до лікарні. Сталося це через різке підняття цукру в крові. Декілька днів він перебував у комі, після чого і помер.

Найбільше Барвінко запам'ятався виступати за харківський Металіст. У сезоні 2012/2013 захисник став срібним призером УПЛ.

За Металіст гравець виступав в сезонах до 2014 року.

Барвінко дуже швидко закінчив професійну кар'єру футболіста. Останнім місцем його роботи була тренерська посада в любительській команді Енергія, яка виступала в чемпіонаті Дніпропетровської області.